Задержание сотрудников ТЦК в Одессе: спецназовцы раскрыли подробности операции

Подозреваемые оказали физическое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, поэтому спецназовцы открыли огонь по колесам автомобиля.

В правоохранительных органах официально подтвердили задержание в Одессе сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые вымогали деньги и угрожали отправить военнообязанных "штурмовиками на передовую" в ускоренном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, задержание проводилось совместно с Нацполицией. "Главное управление внутренней безопасности СБУ и Национальная полиция при содействии Главнокомандующего ВСУ и руководства Сухопутных войск нейтрализовали в Одессе организованную преступную группировку, в которую входили сотрудники местного ТЦК", – заявили в спецслужбе.

По данным следствия, фигуранты вымогали деньги у людей, в случае отказа – применяли насилие и угрожали потерпевшим отправить их "штурмовиками на передовую" в ускоренном режиме.

По данным СБУ, "выбивание" средств происходило прямо в служебном мультивене ТЦК, в который потерпевших затаскивали силой. Сотрудники спецслужбы с привлечением спецназовцев задержали всех участников группировки "на горячем", когда те похитили еще одного местного жителя и "выбивали" из него деньги.

Отмечается, что во время задержания фигуранты оказывали физическое сопротивление правоохранителям. Поэтому спецназовцы применили оружие – открыли огонь по колесам автомобиля, на котором пытались скрыться участники группировки. Никто не получил огнестрельных ранений.

Задокументировано, что злоумышленники действовали по "наводке" жителя региона, который проходил службу в ТЦК. Именно он подбирал потенциальных жертв, узнавал об их материальном положении и маршрутах движения. Далее фигуранты отслеживали потерпевших и нападали на них прямо посреди улицы или на автодорогах. Для рейдов использовали два служебных микроавтобуса: в одном – держали потерпевших, а группа из второй машины следила за обстановкой вокруг.

В настоящее время всем задержанным готовится уведомление о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, повлекшее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, задержана группа лиц, среди которых сотрудники РТЦК и СП, похитившие мужчину и вымогавшие 30 тыс. долларов.

"Под процессуальным руководством Хаджибейской окружной прокуратуры Одессы пресечена деятельность группы лиц, которых проверяют на причастность к похищению человека и разбойному нападению", – уточнили в прокуратуре.

Речь идет о том, что потерпевшего 21 апреля в Одессе похитили на улице Прохоровской, силой посадили в автобус и возили по городу. Во время незаконного удержания к нему применяли физическое и психологическое давление, угрожали расправой, избивали и требовали 30 тыс. долларов.

По данным прокуратуры, в ходе спецоперации сотрудники задержали пятерых человек. Среди них – четверо сотрудников РТЦК и СП. Задержанным готовится уведомление о подозрении по фактам похищения человека и разбойного нападения, совершенных группой лиц.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, пятый задержанный – полицейский.

Напомним, сегодня в Одессе с применением оружия на глазах у многих очевидцев СБУ задержала два микроавтобуса, в которых находились сотрудники районного ТЦК и СП. Речь шла о том, что задержанные вымогали 30 тыс. долларов у мужчины, которого затолкали в один из микроавтобусов.

Впоследствии стало известно, что в связи с задержанием сотрудниками Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины военнослужащих групп оповещения Пересипского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в ВСУ начато служебное расследование. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальника Пересипского районного ТЦК и СП.

