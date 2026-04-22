В Украине разоблачили банду 'Химпром', торговавшую наркотиками через известную сеть магазинов (фото, видео)

Раскрыта деятельность преступной группировки "Химпром", участники которой построили разветвленную систему незаконного заработка и влияния: наркоторговля через сеть магазинов, мошеннические колл-центры для обмана граждан Евросоюза и насильственные преступления.

Как сообщает Офис генерального прокурора, "Химпром" известен как преступная группировка, деятельность которой связывают с производством и сбытом синтетических наркотиков. "Одним из направлений деятельности была сеть магазинов под брендом U420. Публично эти торговые точки позиционировались как магазины продукции на основе CBD. В то же время под прикрытием легальной торговли было организовано производство, фасовка, перевозка, хранение и сбыт продукции с содержанием психотропных веществ", – подчеркнули в прокуратуре.

Наркоторговля

Так, в рамках спецоперации было проведено более 280 обысков в Киеве и 10 областях. Изъято десятки тысяч литров готовой продукции и экстрактов, более 12 тыс. "джоинтов", 20 тыс. таблеток, сладости с содержанием запрещенных веществ, оборудование, упаковочные материалы, более 300 мобильных телефонов, более тысячи банковских карт, 145 печатей, документы и наличные деньги.

Ориентировочная стоимость изъятого – более 75 млн грн. Также арестованы 416 счетов субъектов хозяйствования, которые, по данным следствия, были задействованы в схеме.

Call-центры

Еще одним направлением деятельности группировки были мошеннические колл-центры, которые работали в Украине и обманывали граждан ЕС. В рамках международной спецоперации Connect, проведенной совместно с правоохранительными органами Латвии, Литвы и Чехии, была ликвидирована сеть колл-центров в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске.

"Мошенники представлялись сотрудниками полиции или банков, убеждали потерпевших переводить средства на "безопасные" счета или в криптовалюту, а также склоняли к установке программ удаленного доступа. Это давало им возможность получать контроль над банковскими счетами потерпевших", – рассказали в Офисе генпрокурора.

Так, в ходе пресечения деятельности незаконных колл-центров было проведено более 70 обысков. Изъято более 200 единиц компьютерной и серверной техники, мобильные телефоны, электронные носители, документы и автомобили премиум-класса. Задокументировано не менее 50 эпизодов мошенничества в отношении 47 граждан стран ЕС. Сумма ущерба составляет более 50 млн грн.

Насильственные преступления

Кроме того, преступная группировка совершала насильственные преступления. Следствие установило факты запугивания лица и его семьи из-за несуществующего долга в размере $700 тыс. Организатор преступной группировки, который находится в международном розыске, систематически угрожал потерпевшим физическим насилием.

"Участники группы повреждали имущество семьи путем поджогов, взрывов и другими общеопасными способами, а также собирали и распространяли конфиденциальную информацию о предпринимателе и его близких. На данный момент установлено 12 фактов повреждения имущества", – говорится в сообщении.

Подозрение участникам группы

Так, организатору и трем участникам этой группы было сообщено о подозрении. Двое участников задержаны. Им избрана мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

В рамках расследования другим участникам преступной группировки также сообщено о подозрении. Их арестовали.

"Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к деятельности группировки, ее финансовые потоки, имущество и международные связи", - отметили в прокуратуре.

Мировой наркобизнес

