В Офисе омбудсмена сообщили, на какие действия со стороны ТЦК чаще всего жалуются граждане

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что с каждым годом растет количество жалоб на ТЦК.

За первый квартал 2026 года в Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека поступило 1657 обращений, касающихся возможных нарушений в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), сообщил Секретариат уполномоченного ВР по правам человека в ответ на запрос hromadske.

Издание сообщило, что чаще всего жалобы касались следующих вопросов:

Права граждан, которые по закону не подлежат призыву на военную службу;

Права военнообязанных во время проведения военно-медицинской экспертизы военно-медицинскими комиссиями;

Обжалование решений ТЦК и СП во время проведения мероприятий по мобилизации и отправке в воинские части, а также других связанных с этим вопросов.

В начале этого года омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что с каждым годом растет количество жалоб на ТЦК. По данным, в 2023 году было 514 обращений, уже в 2024 году – 3312, а в прошлом году – 6127.

Лубинец сообщил, что в составе Экспертного совета при временной следственной комиссии будет работать его представитель в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса с целью оперативного реагирования на каждый инцидент.

Ранее УНИАН сообщал, что начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик не исключает, что в случае продолжения нападений на сотрудников ТЦК, они могут просто отказаться в дальнейшем проходить службу. Подик призвал общество думать в первую очередь о защите от врага. По его мнению, мобилизация в Украине гораздо более корректна и менее интенсивна, чем принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях. Он добавил, что нападения на военнослужащих только ухудшают ситуацию.

Также мы писали, что глава фракции "Слуга народа", член комитета по национальной безопасности и обороне Давид Арахамия рассказал, что 2 миллиона человек будут сняты с розыска ТЦК. Арахамия сообщил, что реформа законодательных изменений в области мобилизации находится на завершающем этапе и вскоре будет представлена парламенту и обществу. По данным Арахамии, меры воздействия в отношении новых, более жестких ограничений, в частности для уклонистов, будут варьироваться. По его словам, реформа Минобороны будет способствовать уменьшению насильственных действий против военнослужащих ТЦК.

