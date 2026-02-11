Сравнивать мобилизацию 2022 и 2026 годов - странно: в ТЦК ответили на критику омбудсмена

Истомин объяснил изъятие мобильных телефонов у мобилизованных.

Сравнивать мобилизационные процессы в 2022-м и 2025-2026 годах - некорректно. Об этом заявил Роман Истомин, начальник группы коммуникаций Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), сообщает "Радио Свобода".

Комментируя слова уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца о "системном кризисе" в ТЦК и СП, он, в частности, отметил, что в 2022 году граждане жаловались на ТЦК преимущественно из-за нежелания брать их на военную службу, а сейчас жалобы совсем другие.

"Мобилизация в эти годы - это два абсолютно разных процесса, это нужно понимать. Фактически весь 2022 год - это были добровольцы, по крайней мере на первом этапе - однозначно. Во второй половине года, если это были не добровольцы, то люди приходили по повесткам и призывались по мобилизации", - сказал он.

Представитель ТЦК пояснил, что в 2025-2026 годах добровольцы проходят путь рекрутинга, а мобилизация в целом не является добровольной.

"Сравнивать 2025 год и 2022-й, на мой взгляд, это даже несколько странно", - подчеркнул Истомин.

Изъятие телефонов

Кроме того, он прокомментировал обвинения в изъятии мобильных телефонов у мобилизованных. По его словам, общего указания по этому поводу не было, однако такая практика начала применяться после разглашения локаций.

"Началось это после того, как граждане начали откровенно публиковать видео даже с территории сборных пунктов, сообщая в соцсетях, где они сейчас находятся, что, мягко говоря, создавало неудобную ситуацию с точки зрения безопасности. Особенно после того, как по ТЦК и СП начали наноситься удары дронов - у нас это было в Полтаве, в Кременчуге. После этого ТЦК был перемещен, и было бы несколько неправильным давать возможность, даже тем самым военнообязанным, сообщать, в том числе и врагу, где именно находится ТЦК", - пояснил Истомин.

"Не вижу предложений"

Так, он призвал не делать общих выводов на основании отдельных жалоб. "Вы говорите о том, что адвокату сломали ногу, но это не значит, что во всех ТЦК адвокатам ломают ногу. Это единичный случай на фоне сотен тысяч других случаев", - сказал он.

Также в ответ на критику Истомин призвал не только указывать на проблемы, но и предлагать практические решения. "Знаете, я очень часто слышу критику - как не нужно делать, но почему-то не вижу предложений, как нужно это сделать, чтобы это всех устраивало. Как сделать эти 90% комплектования войска так, как предлагает господин Лубинец?" - спросил он.

Мобилизация в Украине: заявление Лубинца

Как сообщал УНИАН, ранее Лубинец заявил, что за три года более чем в 300 раз возросло количество жалоб на нарушения со стороны ТЦК и СП. Так, в 2022 году в Офис омбудсмена поступило 18 обращений о нарушениях со стороны ТЦК и СП; в 2023 году - 514 обращений, в 2024-м - 3 тысячи 312, а в 2025 году - 6 тысяч 127.

Среди наиболее распространенных жалоб - незаконное ограничение свободы передвижения во время задержания, поверхностное проведение медицинских осмотров военно-врачебных комиссий, нарушения при рассмотрении вопроса о предоставлении отсрочки, а также содержание людей в помещениях ВКК до момента отправки в воинские части.

Отдельно Лубинец отметил, что есть не единичные случаи "незаконного изъятия личных вещей, в частности, мобильных телефонов работниками ТЦК и СП".

