С 25 годами стажа украинцы могут выйти на пенсию в 63 года, но размер выплат зависит от ряда других параметров.

Не все украинцы успевают набрать необходимый страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет, но даже несколько недостающих лет могут ощутимо повлиять на размер будущих выплат. Рассмотрим, сколько будет пенсия при стаже 25 лет и с какого возраста ее можно будет получать.

Страховой стаж 25 лет - какая пенсия будет со средней зарплатой

Сперва уточним, что для мужчин и женщин в Украине установлены одинаковые требования к минимально необходимому стажу:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года - от 23 до 32 лет стажа;

в 65 лет - от 15 до 22 лет стажа.

Следовательно, если стаж 25 лет - когда на пенсию, выяснить не трудно: такое право появится в 63 года (причем стоит иметь в виду, что для оформления пенсии необходимо подать заявление в ПФУ).

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Размер пенсии при стаже 25 лет рассчитывается по специальной формуле Пенсионного фонда, в которой средняя расчетная зарплата по стране за три предыдущих года умножается на индивидуальный коэффициент зарплаты и коэффициент стажа. Разберемся, откуда берется каждое из этих значений.

Если человек выходит на пенсию в 2026 году, средняя зарплата, используемая в формуле, будет 17 483 грн - это число одно для всех. Далее, коэффициент стажа составляет 1% за каждый год страхового стажа, то есть при 25 годах он будет 25%, или 0,25.

Наконец, последний показатель - индивидуальный коэффициент зарплаты - рассчитывается на основе соотношения вашей зарплаты к средней по стране за каждый месяц работы.

Какая будет пенсия если стаж 25 лет - финальный подсчет

Итак, если ваша зарплата на протяжении трудовой жизни была близка к средней, коэффициент будет около 1, если же в отдельные периоды она была на порядок выше – коэффициент, скорее всего, превысит единицу, а если ваши доходы постоянно были близки к минимальным, коэффициент тоже будет низким – примерно на уровне 0,4.

Соответственно, пенсия при стаже 25 лет в Украине и среднем заработке рассчитывается так: 17 483 × 1 × 0,25 = 4 371 грн, а при минимальном заработке: 17 483 × 0,4 × 0,25 = 1 748 грн.

Однако тут стоит уточнить, что в Украине есть минимальный гарантированный размер пенсий, привязанный к прожиточному минимуму. Если расчетная пенсия у человека получается ниже этого порога, разница будет автоматически восполняться государством - до 2 595 гривень.

Кроме того, к пенсии могут добавляться надбавки: возрастные выплаты, которые начинают начисляться после 70, 75 и 80 лет, ежегодная индексация и социальные надбавки для наиболее уязвимых категорий пенсионеров.

В итоге, если стаж 25 лет - какая будет пенсия в большей степени зависит от вашей зарплаты за жизнь и начинается с 2 595 грн при минимальных показателях до 4 371 грн и выше при средних показателях без учета надбавок.

Ранее мы писали, какой будет пенсия в Украине с 1 июня.

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