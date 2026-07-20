'Слив' о следственных действиях НАБУ и САП проходит в самых высоких кабинетах, - экс-прокурор САП

Аудит деятельности НАБУ признал одной из самых больших проблем именно "ливни" информации и не привлечение причастных лиц к ответственности.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) информация о следственных действиях "сливается" либо руководством, либо по его указанию. А их медийную поддержку обеспечивают "антикоррупционные активисты", которые придерживаются двойных стандартов. Об этом заявил в интервью экс-прокурор САП Станислав Броневицкий.

"Информация о проведении отдельных следственных действий "сливается" из самых высоких кабинетов НАБУ и САП. Или это невозможна без согласования с их руководителями. Следствием этого становится зачитывание протоколов следственных действий отдельными журналистами в прямом эфире. Мы видим выезды на места проведения следственных действий журналистов", – отметил он.

Экс-прокурор напомнил, что по результатам аудита НАБУ одной из наиболее значимых проблем в его деятельности были признаны именно "сливы" информации и не привлечение причастных лиц к ответственности.

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Медиа поддержку НАБУ и САП, по его словам, обеспечивают "общественные активисты", исповедующие двойные стандарты. Вместе с тем, обсуждая действия Transparency International, Броневицкий отметил, что они действуют не в интересах нашей страны и борьбы с коррупцией как с явлением.

"Медийно некоторые общественные организации – тот же ЦПК и другие, обеспечивают поддержку деятельности директора НАБУ Кривоноса. Но когда возникают обстоятельства, которые бросают тень на предложенные ими же процессы конкурсного отбора, доброчестность, то позиция у них одна: молчать, не разглашать, делать вид, что этого будто бы не существует и не происходило", – констатировал он.

По его убеждению, антикоррупционные органы должны быть встроены в систему государственного управления Украины, должны быть подотчетны и подконтрольны. В частности, он подверг критике желание Бюро иметь своих "ручных" экспертов, чтобы якобы обезопаситься от постороннего влияния на экспертизу.

"Независимость не должна равняться безнаказанности или вседозволенности", – подчеркнул экс-прокурор САП.

Сейчас, сообщил он, антикоррупционные органы фактически превратились в политические институции, что несет угрозу их собственному существованию.

"История показывает, что такие превращения правоохранительного органа в политический заканчиваются очень плохим финалом. Примером этого является история в Польше, когда деятельность Центрального антикоррупционного бюро была прекращена из-за того, что этот орган стал слишком политизированным и начал участвовать в различных политических процессах в стране", – резюмировал Броневицкий.

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