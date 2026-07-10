Новое подозрение в деле 'Мидас': фигурант 'Тенор' скупал люксовые автомобили

Речь идет о бывшем чиновнике "Энергоатома" Басове.

По делу "Мидас" бывшему чиновнику "Энергоатома" предъявлено новое подозрение в отмывании средств по преступной схеме. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Речь идет о бывшем исполнительном директоре по физической защите и безопасности компании (в материалах следствия - "Тенор"). Его подозревают в отмывании государственных средств по преступной схеме, известной под названием "Шлагбаум", - говорится в сообщении.

При этом фамилия подозреваемого не называется. Вместе с тем ранее уже сообщалось, что "Тенор" - это псевдоним Дмитрия Басова, в отношении которого уже выдвинуты подозрения по этому делу.

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В САП сообщили, что в настоящее время его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Детективами НАБУ установлено, что с 2023 по 2025 год подозреваемый легализовал более 30 млн грн, полученных от реализации этой схемы.

"На полученные средства бывший чиновник приобрел два роскошных автомобиля "Mercedes-Benz" общей стоимостью более 8 млн грн, элитную недвижимость в Украине и на индонезийском острове Бали (на сумму, эквивалентную более 19 млн грн), а также различные предметы роскоши", - сообщили в САП.

При этом Басов использовал криптовалюту, а все активы оформлял на близкого человека, чтобы скрыть происхождение средств.

Дело "Мидас"

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2025 года в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) обнародовали часть записей, касающихся масштабного коррупционного дела в энергетике. На аудиозаписях подозреваемые обсуждают коррупционные схемы.

Экс-министр Герман Галущенко фигурирует в деле об отмывании средств преступным путем в энергетической сфере. НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали аудиозаписи разговоров фигурантов схемы по масштабному хищению средств в АО "Энергоатом", среди которых, вероятно, был и Галущенко, когда он занимал должность министра энергетики.

Однако в июле 2025 года Галущенко был назначен на должность министра юстиции. А уже в ноябре правительство отстранило его от исполнения обязанностей министра юстиции.

15 февраля 2026 года детективы НАБУ задержали его при попытке покинуть территорию Украины. Бывший министр энергетики пытался выехать за пределы Украины на поезде Киев-Варшава.

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