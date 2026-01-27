'Цифры очень страшные': нардеп раскрыл правду о том, сколько молодежи уехало из Украины за полгода

По его словам, очень много молодых украинцев сейчас в Польше.

За полгода из Украины уехали более полумиллиона молодых людей. Об этом в эфире "Новости.Live" сказал народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк.

"Цифры для нас очень страшные. Речь идет только об этих полугодах, по крайней мере по оценкам самих пограничников, где-то более полумиллиона молодых людей уехали за границу, - отметил он.

По его словам, когда прилетаешь из командировки в Варшаву (Польша) и вызываешь такси, то приезжают одни украинцы.

Видео дня

"Сейчас Варшава и Киев отличаются только отсутствием света и тепла. Количество украинцев в Варшаве сегодня огромное. Практически в любом ресторане, кафе, магазине или вызываешь такси, то там каждый второй таксист - это украинец. И это все молодые люди", - отметил Нагорняк.

Он сказал, что все время расспрашивает молодых украинцев, вернутся ли они домой. Нардеп добавил:

"Я все время призываю возвращаться домой. Так же, как в этот раз встретил в Цюрихе (Швейцария) в аэропорту украинца во время поездки в Давос. Он одессит, украинец. И первое, что я попросил его: "Пожалуйста, как только у вас будет возможность, возвращайтесь в Украину, в родную Одессу, потому что нам нужны наши украинцы".

Сколько украинцев за рубежом

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в конце 2025 года заявил, что 11 миллионов граждан Украины выехали из страны. При этом добавил, что официальная статистика Министерства иностранных дел немного ниже. По его словам, в официальном ответе от МИД речь идет о 8,5 миллионах граждан.

Лубинец отмечает, что часть из тех, кто выехал, не становятся на консульский учет, поэтому органы власти Украины их не видят.

Вас также могут заинтересовать новости: