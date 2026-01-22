Почти 300 тысяч украинцев выехали и не вернулись из-за границы в 2025 году, - Опендатабот

Количество граждан, выехавших и не вернувшихся, сократилось в прошлом году.

За 2025 год 290,3 тысячи украинцев выехали за границу и так и не вернулись. Это в 1,5 раза меньше, чем в 2024 году. Об этом свидетельствует исследование Опендатабот.

Отмечается, что в целом 3,1 млн граждан официально уехали из Украины за 4 года полномасштабной войны. Из них 72% в первый год большой войны.

Исследование показало, что 37 088 261 официальное пересечение границы было зафиксировано в Украине в 2025 году. 18,4 миллиона раз люди заезжали в Украину и 18,7 миллиона раз – выезжали из нее.

86% пересечений осуществили именно граждане. В целом украинцы путешествовали чаще: в прошлом году границу пересекали около 2,7 миллиона раз в месяц. Для сравнения, в предыдущие годы цифра была меньше и держалась на уровне 2,5 миллиона.

"Несмотря на то, что из года в год границу пересекают чаще, количество условных невозвратов – то есть разница между гражданами, которые выехали, и теми, кто вернулся – постепенно сокращается. За год из Украины выехали 16,1 миллиона украинцев, а вернулись – 15,8 миллиона. Разница – 290 тысяч граждан, которые не вернулись. Это в 1,5 раза меньше, чем в 2024 году – тогда домой не вернулись почти 443 тысячи", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в целом 3,1 миллиона граждан официально выехали из подконтрольной территории Украины и не вернулись за четыре года полномасштабной войны. 72% из них сделали это в первый год полномасштабного вторжения.

Украинские беженцы - главные новости

Как сообщал УНИАН, правительство Польши приняло законопроект об отмене специальных правил для украинских беженцев. Теперь на граждан Украины в этой стране будет распространяться общая система временной защиты для всех иностранцев.

Новые правила вступят в силу с 5 марта 2026 года. Также в правительстве Польши объяснили свое решение тем, что это позволит сэкономить средства для государственного бюджета.

