11 миллионов граждан Украины выехали за границу. Официальная статистика Министерства иностранных дел немного ниже.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Дмитрию Гордону.

"Обратите внимание: 11 миллионов граждан Украины выехали за границу. 11! Я сегодня получил официальный ответ от МИДа - там 8,5 миллиона граждан. Но мы понимаем, что часть не становится на консульский учет, поэтому органы власти Украины их не видят", - отметил Лубинец.

Возвращение украинцев домой - прогнозы

Как сообщал УНИАН, массового возвращения украинцев из-за границы не стоит ждать как минимум до 2027 года. Скорее всего, этот процесс будет происходить медленными темпами - примерно по 100 тысяч человек в год, говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ).

Отмечается, что на то, как быстро украинцы будут возвращаться домой, сильно повлияют ситуация с безопасностью в Украине, темпы экономического восстановления и условия жизни украинцев в европейских странах. Даже в случае завершения активной фазы полномасштабной войны высокие риски останутся весомым фактором, который будет сдерживать миграцию беженцев обратно в Украину.

