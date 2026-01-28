СБУ задержала в Киеве белорусскую шпионку, которая пыталась 'интегрироваться' в ГУР МО Украины (видео)

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности совместно с Собственной безопасностью Главного управления разведки предотвратила проникновение агентки белорусского КГБ в подразделения Сил обороны Украины.

По результатам многоэтапной спецоперации в Киеве задержана глубоко законспирированная шпионка, которая работала на КГБ РБ с 2015 года. По материалам дела, в 2020 году ее командировали из Минска для агентурной работы в Украине.

На этот момент шпионка уже находилась в поле зрения СБУ, которая поэтапно документировала вражескую разведывательную деятельность.

Как установило расследование, вражескую задачу выполняла 35-летняя гражданка Республики Беларусь. Она действовала под прикрытием журналистской деятельности и некоторое время работала собкором "112 канала" Виктора Медведчука в странах бывшего СССР.

После закрытия ресурсов Медведчука, КГБ РБ при координации высшего военно-политического руководства Беларуси "отрядил" агентку в Украину.

Еще до начала полномасштабной войны фигурантка устроилась в одно из ведущих СМИ нашего государства. Она использовала эту работу и связи своих коллег из этого СМИ для расширения личных контактов среди украинских политиков, военных и зарубежных дипломатов.

Уже во время полномасштабного вторжения куратор агентки поручил ей прибыть в одну из стран ЕС для дополнительного инструктажа. Пересечение границы женщина осуществляла под вымышленным предлогом о медобследовании.

Для контакта с белорусским спецслужбистом на территории Евросоюза фигурантка приобрела новый смартфон с "одноразовой" сим-картой и после этого избавилась от гаджета.

Во время инструктажа шпионка получила задание собирать информацию о гражданах РБ/РФ, которые помогают Украине в борьбе против государства-агрессора.

Также агентка получила задание от белорусского КГБ установить неформальные контакты с должностными лицами Посольства КНР в нашей стране для сбора разведданных о деятельности китайских дипломатов в Украине.

После возвращения в Киев агент попыталась устроиться в одно из штабных подразделений Военной разведки нашего государства, где попала в разработку Собственной безопасности ГУР.

Благодаря своевременному разоблачению шпионки, сотрудники СБУ и ГУР начали с белорусской агентом длительную оперативную игру, которая позволила не только задокументировать каждый ее шаг, но и через нее регулярно дезинформировать белорусскую спецслужбу.

В частности, силы иностранной спецслужбы были перенаправлены на копирование мнимой секретной информации, которая контролируемо циркулировала вокруг шпионки.

Среди прочего, зафиксированы попытки подбора потенциальных кандидатов для вербовки в агентурный аппарат КГБ.

Собрав полную доказательную базу на шпионку, СБУ во взаимодействии с ГУР МО задержала ее вблизи места проживания. У фигурантки изъяли смартфон и диктофон, на которые она фиксировала закрытые сведения.

В настоящее время следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Спецоперация проводилась под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.