Сторонники Остапа Стахива окружили его дом и заблокировали вход в квартиру.

Служба безопасности Украины нагрянула с обысками домой к известному антивакцинатору Остапу Стахиву из Львова. Его подозревают в попытке свергнуть конституционный строй страны.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Правоохранители пришли к Стахиву около 12:00. Кроме сотрудников СБУ в обмундировании, приехали медики и следователи.

Читайте также"Это сюр": в Киеве врач не могла попасть на работу из-за марша "антивакцинаторов"При этом квартиру и подъезд буквально осадили единомышленники антивакцинатора. Они заблокировали вход в квартиру Стахива и сообщили о минировании дома. На место инцидента прибыли взрывотехники, но их не пускали внутрь.

Спустя несколько часов следственных действий Стахив вышел из дома с поклонниками. По его словам, его оболгали, а журналисты продажные. Сотрудники СБУ и полицейские уехали после заверения обысков.

Остап Стахив - что известно

35-летний Стахив – известный организатор различных акций. В начале пандемии коронавируса публично в соцсетях заявлял, что COVID-19 не существует, и распространяет различные фейки и теории заговора о вакцинации. Его страницы в YouTube и Facebook неоднократно блокировались.

Кроме того, Стахив неоднократно устраивал провокации в больницах и учебных заведениях как Львова, так и в других городах. Он организовал пикет антивакцинаторов в Киеве 3 ноября.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве на площади возле Верховной Рады проходит марш "За права" или так называемый марш "антивакцинаторов". Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли.

Автор: Анастасия Горбачева