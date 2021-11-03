Протестующие перекрыли девять улиц.

В Киеве на площади возле Верховной Рады проходит марш "За права" или так называемый марш "антивакцинаторов". Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли.

Как передает Украинская правда, несмотря на дождь, к стенам парламента пришло несколько сотен человек, но люди еще подтягиваются. Акция началась в 8 утра.

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Основные требования - отмена карантинных правил, запрет принудительной медицины и права людей.

Поддержку акции выразила экс-нардепка Надежда Савченко, которую несколько недель назад задержали в аэропорту с фальшивым ковид-паспортом.

"Пусть депутаты идут своими ножками под дождем. Пусть депутаты мокнут, мы действуем", – говорят митингующие, передает Сегодня.

Участники марша кричат: "Нет медицинскому терроризму". Конечно же, все они - без масок.

Протестующие перекрыли девять улиц:

ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")

пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров)

перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный

перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный")

перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская

перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая

ул. Парковая, 35.

Протестующие отказываются давать комментарии представителям СМИ, так как, по их мнению, журналисты занимаются пропагандой вакцинации. Они требуют отмены карантинных ограничений и "принудительной" вакцинации.

Как передает корреспондент УНИАН с места событий, антивакцинаторы перекрыли ул. Грушевского и Петровскую аллею у стадиона Лобановского: непрерывно ходят по переходу.

Кричат: "Народ, вставай, права защищай. Руки прочь от наших детей!", "Нет принудительной вакцинации!", "Конституция – превыше всего!", "Киев, вставай!", "Не позволим проводить эксперименты над нашими детьми".

Полицейские пытаются убедить их разблокировать дорогу, однако люди не слушают. Сейчас ситуация спокойная.

Отметим, по данным Минздрава, лучший способ защититься от коронавируса – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в пять раз.

Напомним, с начала вакцинальной кампании привито 10 млн 682 тыс. 752 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 596 тыс. 587. Всего проведено 18 млн 279 тыс. 337 прививок.

Карантин в Киеве

Киев с 1 ноября перешел в "красную" зону карантина. В связи с этим проезд в общественном транспорте столицы разрешается при наличии следующих документов:

COVID-сертификата;

ПЦР или антиген-теста, который сделан не более чем за 72 часа до поездки;

сертификата о выздоровлении.

Штраф за нарушение правил проезда будет составлять от 17 до 34 тысяч гривень и не будет касаться пассажиров, которым не исполнилось 18 лет. Водителя же могут оштрафовать за то, что он наберет переполненный салон пассажиров.

Так же в столичных ТРЦ обязаны проверять ковидные документы у каждого посетителя.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Авторы: Виктория Гордиенко, Дмитрий Хилюк