Злоумышленники пришли в учебное заведение без масок, узнали журналисты.

В поселке городского типа Езуполь Ивано-Франковской области Львовский блогер, один из лидеров украинских "антивакцинаторов" Остап Стахив и его сторонники ворвались в лицей и сорвали обучение.

"Антивакцинаторы" без масок ворвались в учебное заведение и требовали, чтобы учительница начальных классов Галина Бусько, отстраненная от работы приказом директора из-за отказа вакцинироваться от коронавируса COVID-19, вернулась к работе, пишет kurs.if.ua со ссылкой на сведения председателя Езупольской территориальной громады Игоря Лукашевича.

По его словам, в лицее находились около 20 сторонников блогера.

Лукашевич просил "антивакцинаторов" закрыть нос и рот медицинскими масками, но они не захотели это делать и огрызались: "Заставь меня надеть маску. Ты кто?.. Геноцидник!.. Ты что-то запутался...".

Читайте такжеВ Киеве проходил марш "антивакцинаторов", центр города сковали пробки (фото, видео)В лицей приехали сотрудники полиции и злоумышленники требовали от них, чтобы Бусько разрешили работать. "Антивакцинаторы" угрожали, что будет "народное задержание".

Злоумышленники также не хотели, чтобы правоохранители снимали их действия на видео, однако сами вели стрим в соцсетях.

В лицее работает 61 человек, и только Бусько отказалась делать прививки от коронавируса или ПЦР-тест, чтобы иметь право продолжать работать.

Учительница говорила, что считает вакцинацию медицинским исследованием, и не хочет ставить на себе эксперимент.

"Я написала, что я не согласна вакцинироваться. Потому что вакцинироваться или не вакцинироваться – это моя воля. Которые я считала нужным прививки, я сделала...", – сказала Бусько.

Стоит отметить, что Стахив назвал вакцинацию от COVID-19 "эвтаназией и клеймом зверя".

Напомним, Министерство здравоохранения своим приказом с 8 ноября отстранило от работы лиц, которые, в частности, работают в сфере образования и не вакцинировались от коронавируса.

Вакцинация в Украине началась в конце февраля. По состоянию на 8 ноября полностью привиты – получили две дозы вакцины, 8 038 054 человека. По официальным сведениям, население Украины составляет более 41 млн человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк