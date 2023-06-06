Местные власти заявляют, что угрозы отсутствия водоснабжения для населения нет.

В Запорожской ОВА заявили, что проблем с обеспечением водой жителей региона в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС быть не должно, поскольку водозабор осуществляется из Днепровской ГЭС.

Об этом на пресс-конференции сказал директор департамента гражданской защиты населения Запорожской областной военной администрации Андрей Булавинов, сообщает "Первый Запорожский".

По его словам, угрозы для Запорожской области в результате чрезвычайной ситуации на Каховской ГЭС пока нет – ситуация сложная, но контролируемая.

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"В Запорожской областной военной администрации разработан план на случай чрезвычайных ситуаций при затоплении, план на случай эвакуации населения и чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции. Вопросы будут решаться по необходимости. В настоящее время ситуация нестандартная, но контролируемая", – сообщил Булавинов.

Он также рассказал, что водозабор для потребления жителями Запорожья осуществляется в верхнем бьефе Днепровской ГЭС и уровень воды достаточный. По его словам, запас в верхнем бьефе по всем каскадам ГЭС большой и для жителей Запорожья угрозы отсутствия водоснабжения нет.

В департаменте гражданской защиты Запорожской ОВА заверили, что сейчас уровень воды в прудах-охладителях Запорожской АЭС достаточный и об угрозе ядерной опасности пока не стоит говорить.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

Сегодня, 6 июня, в Херсонской области российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Людей эвакуируют из районов, где есть опасность затопления.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС после подрыва не подлежит восстановлению. Оборудование машинного зала полностью уничтожено.

В Энергоатоме" отметили, что подрыв ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской атомной электростанции, однако ситуация контролируется.

Президент Владимир Зеленский из-за подрыва дамбы созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины.

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