Характер повреждений четко демонстрирует, что ни одного ракетного удара по дамбе не было.

Оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС изнутри. Характер повреждений опровергает фейк россиян о якобы "ракетном ударе ВСУ".

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода".

"Абсолютно, это не ракетный удар. Это видно даже по характеру повреждений, внешнему виду самой дамбы. Видно, что подрыв произошел изнутри", - заявила Гуменюк.

Россия взорвала Каховскую ГЭС

6 июня Россия осуществила подрыв дамбы Каховской ГЭС. Президент Украины Владимир Зеленский уже собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал взрыв дамбы Каховской ГЭС экологической трагедией.

По данным "Укргидроэнерго" подорвана оккупантами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено.

Близко 80 населенных пунктов в зоне потенциального затопления и большинство из них - временно оккупированы врагом. Эвакуацию затрудняет размытие дорог.

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