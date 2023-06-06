Россияне сегодня взорвали дамбу Каховской ГЭС.

Из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня президент Украины созывает экстренное заседание СНБО.

Об этом он сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины", - говорится в сообщении.

Видео дня

Каховская ГЭС - что известно о подрыве дамбы

Как сообщал УНИАН, этой ночью россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, начался неконтролируемый спуск воды. Судя по тем кадрам, что уже появились в сети, дамба получила критические повреждения и больше не способна сдерживать поток воды.

В Херсонской ОВА сообщили, что уровень воды достигнет критического в течение пяти часов. Глава ОВА призвал людей срочно собрать документы, вещи первой необходимости и ждать эвакуационных автобусов. Также он обнародовал схему с соответствующими названиями мест, куда надо переместиться людям, находящимся в опасных "точках".

Тем временем в МВД заявили, что готовят эвакуацию гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр и перечислили названия этих напселенных пунктов. В МВД также объяснили, что надо делать людям, находящимся в зоне опасности.

Вас также могут заинтересовать новости: