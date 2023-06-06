Оккупанты фактически уничтожили и Каховскую ГЭС и Каховское водохранилище.

Взорванная оккупантами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено. Об этом сообщает "Укргидроэнерго".

"В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит", – говорится в сообщении.

По оценке ведомства, Каховское водохранилище будет "сработано" в течение ближайших 4 дней. По состоянию на 9 утра, уровень воды уже стремительно снижается.

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"Укргидроэнерго продолжает анализировать ситуацию, наши специалисты работают над уточнением масштабов разрушения, скорости и объемов воды. Информация будет обновляться", – заявили в "Укргидроэнерго".

Подрыв Каховской ГЭС – что известно

О подрыве дамбы Каховской ГЭС стало известно рано утром 6 июня. Судя по опубликованным в сети кадрам, дамба получила критические повреждения, что вызвало бесконтрольный сброс воды из Каховского водохранилища. Ниже по течению Днепра уже начались подтопления населенных пунктов, включая Херсон.

Президент Владимир Зеленский уже созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. Глава ОП Андрей Ермак назвал подрыв Каховской ГЭС экологическим геноцидом – экоцидом.

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