В сети опубликовано видео, в каком состоянии находится ГЭС прямо сейчас.

Конструкция Каховской ГЭС окончательно разрушилась и скрылась из вида под поверхностью воды, потоком идущей из Каховского водохранилища. Об этом свидетельствуют кадры, снятые на месте происшествия. Их опубликовала Госпогранслужба.

"ГЭСа просто нет. Сравнялся в один уровень с Каховским морем", – говорит за кадром автор видео, опубликованного в сети.

На этих кадрах видно, что над водой торчат лишь обломки плотины. Однако цельной конструкции, которая раньше поднималась высоко над водой, действительно больше не существует.

Ранее государственное агентство "Укргидроэнерго" уже заявило, что Каховская ГЭС после сегодняшнего подрыва больше не подлежит восстановлению. Также специалисты этого ведомства считают, что в течение нескольких дней Каховское водохранилище просто вытечет в Черное море.

В настоящее время уже сильно подтоплены практически все населенные пункты в нижнем течении Днепра. Досталось и городу Херсону. Глава ОП Андрей Ермак назвал случившееся "экоцидом".

В Европе также отреагировали на случившееся. Так, президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что был шокирован подрывом Каховской ГЭС российскими оккупантами. В аналогичном ключе высказалась генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

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