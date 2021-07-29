Лариса Ницой заявила, что исполнители Green Grey должны показать свой патриотизм песнями на украинском, а не жалобами на "притеснения".

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой раскритиковала жалобы группы Green Grey на притеснения из-за песни на русском языке.

Свое мнение Ницой написала на странице в Facebook.

Она вспомнила ситуацию 5-летней давности во время своей поездки в Латвию. Там она услышала по радио песню певицы Лаймы Вайкуле "Ах, вернисаж", которую "крутили" на латышском языке, а не на русском.

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"Первое, что меня поразило. Едя в его авто и разглядывая пейзажи за окном, краем уха я уловила включенную радиоволну. Пела Лайма Вайкуле "Ах вернисаж, ах вернисаж, какой портрет, какой пейзаж...". Кто родился в СССР, тот знает этот хит и споет его среди ночи сквозь сон. Я прислушалась. И каково же было мое удивление. Лайма Вайкуле пела свой "Вернисаж" на латышском языке!", - вспомнила Ницой.

Как объяснил ей депутат латвийского Сейма, советская звезда эстрады все песни в Латвии поет на латышском, потому что такое законодательство, и он не слышал о каких-то скандалах из-за этого.

"С Украиной полным ходом воюет московия. Воюет в первую очередь за господство в Украине своего московского языка. В Украине по случаю восстановления 30-летия Независимости Украины от Московии запланировали концерт с украинскими "хитами", которые звучали за эти 30 лет. московскоязычный хит Грин Грея завернули. Грин Грей начинает скандал об ущемлении", - отметила Ницой.

Ницой отметила, что исполнители группы Green Grey должны поступить так же, как Вайкуле в Латвии, и показать свой патриотизм этим, а не жаловаться на притеснения.

"Грин Грей! Я вас не знаю, вы меня тоже, но речь не об этом. 30 лет назад (или сколько там) ваша песня, которую вы написали и пели на московском языке, была "хитом". С тех пор много воды утекло. Мир изменился. Изменилась ситуация в стране. Изменилась жизнь. Изменились законы... Если вы такой патриот Украины (как вы утверждаете на ТВ) – что вам мешает спеть вашу песню на украинском языке? "Під дощем, під дощем почекаємо й підем…" Это был бы хороший шаг на встречу своей стране. Песня заиграла бы новыми оттенками. Это привлекло бы к вам внимание. Что мешает перевести песню на украинский? Отсутствие таланта? Пренебрежение к стране? Пренебрежение к законам этой страны? Упоротость? Что? Что мешает патриоту Украины петь на украинском языке?",- подытожила писательница.

Скандал с выступлением Грин Грей на праздновании Дня независимости

Группа Green Grey заявила, что их исключили из концерта ко Дню Независимости из-за песни на русском языке "Под дождем". Музыканты сообщили, что в конце мая этого года им поступило предложение из Офиса президента принять участие в большом праздничном концерте на стадионе "Олимпийский", посвященном 30-летию Независимости Украины.

В Офисе президента заявили, что предварительный разговор об участии группы Green Grey в праздновании 30-й годовщины провозглашения независимости Украины велся до того, как представители этой группы высказали свою позицию относительно закона о государственном языке, которая представляется организаторам некорректным.

Группа Green Grey была основана в 1993 году в Киеве. Он стал первой в истории украинской группой, которая дважды участвовала в церемонии награждения MTV Europe.

Автор: Александр Топчий