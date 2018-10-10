Ницой устроила скандал в прямом эфире из-за русского языка (видео)

Лариса Ницой обвинила ведущую, говорившую на русском языке, в невыполнении решения Конституционного суда и заявила, что она "подводит себя под статью".

Детская писательница Лариса Ницой со скандалом покинула студию телеканала NEWSONE. Она была недовольна тем, что ведущая программы "Большой вторник" Диана Панченко отказалась переходить на украинский язык.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

"Я не совсем поняла, куда я пришла. Мне никто не говорил, что это канал национального меньшинства. Если у вас общенациональный канал, я бы попросила Вас говорить на украинском", - обратилась она к ведущей.

Диана Панченко ответила, что очень любит украинский язык и ведет большинство своих эфиров на протяжении недели на украинском.

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"Вы не будете указывать мне, на каком языке мне говорить. Наши эфиры на 80% украиноязычные, но этот проект мы ведем на русском и, если Конституция не запрещает нам это делать, Вы тоже не можете запретить", - сказала ведущая.

Также она подчеркнула, что ей поступают многочисленные просьбы от зрителей проводить некоторые эфиры на русском языке.

Ницой заявила, что статью 10 Конституции о языке "давно объяснил Конституционный суд" и постановил, что "украинский язык - обязательное средство общения во всех сферах публичной жизни".

Ведущая возразила ей, сказав, что слова писательницы не соответствуют действительности.

"Никто не запрещает мне говорить на русском языке в телеэфирах. Есть закон о квотах, который мы выполняем. Я попрошу Вас не нарушать регламент эфира", - высказалась Диана Панченко.

Лариса Ницой обвинила ее в невыполнении решения Конституционного суда и заявила, что ведущая "подводит себя под статью". После того, как ведущая отказалась переходить на украинский, Ницой не захотела принимать участие в эфире и ушла из студии.

Напомним, ранее аналитик Андерс Ослунд в интервью "Радио Свобода" рассказал, что Виктор Медведчук перед президентскими выборами купил три украинских телеканала - «NewsOne», «112 Украина» и «Zik». "Виктор Медведчук купил три телеканала - «NewsOne», «112 Украина» и «Zik», очевидно, готовясь к президентским выборам в Украине в 2019 году. Эти каналы отвечают на запросы электората популистов », - рассказал аналитик.

Как сообщал УНИАН, ранее скандальная писательница пригрозила главе Минобразования из-за русского языка.