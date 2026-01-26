Главных фигурантов 'Мидаса' могут объявить в розыск Интерпола, - САП

Информация о том, выставили ли им уже "красную карточку", пока не поступала.

Документы для объявления в розыск Интерполом фигурантов дела "Мидас" Тимура Миндыча и Александра Цукермана уже направлены. Об этом в интервью "Укринформу" сказал Александр Клименко, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отвечая на вопрос, направили ли документы для объявления в розыск Интерполом Миндича и Цукермана, он ответил: "Да, направили".

Относительно того, выставили ли уже на них "красную карточку", Клименко отметил, что эта информация пока не поступала.

"На сайте Интерпола не обязательно выставлять "красную карточку". Есть скрытый период, когда она выставляется, то есть фактически действует, но публичной информации об этом нет", - пояснил глава САП.

Операция "Мидас" - детали

Как сообщал УНИАН, в ноябре САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины заявили о масштабной антикоррупционной операции "Мидас" в энергетике.

По данным НАБУ, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В организации этой схемы, в частности, фигурировал экс-вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов и его жена Светлана, которая также "засветилась" на "пленках Миндича".

Бизнесмен Тимур Миндич, которого подозревают в коррупции в сфере энергетики и против которого Украина ввела санкции, проживает сейчас в Израиле и не намерен возвращаться.

