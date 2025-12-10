Подозреваемые в покушении уже задержаны.

Главный подозреваемый по делу о масштабной коррупции в "Энергоатоме" Тимур Миндич подвергся покушению на свою жизнь. Это произошло в конце ноября в Израиле, сообщил в зале суда бизнесмен Игорь Коломойский.

"Вы знаете новость о Миндиче? Покушение на него было 28 числа. Попытка покушения. В Израиле. Не состоялось. Преступники арестованы. Ранили домработницу", - заявил Коломойский журналистам, добавив, что сам Миндич уцелел.

Коломойский уточнил, что такую информацию он получил из собственных источников, но с самим Тимуром Миндичем не общался.

"Перепутали соседние дома. Этих поймали. Они попали в соседнее хозяйственное [здание]. Не в ту дверь зашли. Ледяное молчание в Израиле", - добавил бизнесмен.

Больше деталей Коломойский пообещал рассказать уже завтра во время заседания в Печерском суде.

Заседание по делу Коломойского

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодняшнее заседание в Киевском апелляционном суде по делу бизнесмена Игоря Коломойского длилось всего 10 минут. В ходе которого Коломойский и рассказал журналистам последние новости о Миндиче.

Адвокат Коломойского Александр Лысак отметил, что было ходатайство на отвод коллегии судей, поскольку они предвзяты в рассмотрении данного вопроса. По его словам, хоть им и был отказ в ходатайстве, но в то же время судьи удовлетворили свой самоотвод по делу, который они заявили ранее. Адвокат отметил, что дело будет передано на новое перераспределение и будет определена новая коллегия судей.

"В случае невозможности определения коллегии судей будет инициировано представление председателя суда в Верховный суд об определении рассмотрения наших жалоб по другому суду", - подчеркнул он.

Лысак добавил, что завтра в Печерском суде будет заседание по ходатайству защиты Коломойского об изменении меры пресечения.

Тимур Миндич: что надо знать

По данным следователей Национального антикоррупционного бюро, Тимур Миндич является одним из организаторов масштабной коррупционной схемы, охватившей госкомпанию "Энергоатом". Как отмечают правоохранители, схема предусматривала получение откатов от контрагентов в размере 10-15 % от стоимости контрактов.

В ходе расследования, которое правоохранители назвали операцией "Мидас", были обнародованы записи, на которых фигурируют прозвища "Карлсон", "Профессор", "Тенор" и т.д. - соответственно, Миндичу, по мнению следствия, досталось прозвище "Карлсон".

10 ноября 2025 года следователи из НАБУ и САП провели ряд обысков в рамках этого производства - в частности в Энергоатоме и по месту жительства лиц, причастных к схеме. На следующий день были задержаны пять человек, и сообщено подозрения семерым. Среди подозреваемых - "бизнесмен-руководитель преступной организации" (как его очертили правоохранители) и ряд лиц, работавших в бэк-офисе, а также чиновники и должностные лица, связанные со структурами Энергоатома. Однако Тимур Миндич успел сбежать за границу.

В связи с делом против Миндича и другого фигуранта, Александра Цукермана, были введены санкции: им заблокировали активы, запретили осуществлять торговые операции, получать государственные награды, покупать землю и тому подобное.

В ходе скандала стало известно, что Миндич имеет гражданство Израиля.

