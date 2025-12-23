Расследование против себя бизнесмен считает "манипуляциями".

Бизнесмен Тимур Миндич, которого подозревают в коррупции в сфере энергетики и против которого Украина ввела санкции, проживает сейчас в Израиле и не намерен возвращаться. Об этом он сказал в интервью журналисту Украинской правды Михаилу Ткачу.

Ткач разыскал Миндича в Израиле и после общения с ним сообщил, что из разговора с бизнесменом следует, что тот не готов возвращаться из Израиля в Украину и давать показания.

Видео дня

"Он будет находиться в Израиле, как и другой фигурант этого дела. Имея израильское гражданство, очень удобно", - делает вывод журналист.

Также, по словам Ткача, Миндич назвал обвинения против себя "манипуляциями".

Дело Миндича

Как сообщал УНИАН, украинским журналистам удалось заснять в Израиле бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в организации масштабной коррупционной схемы вокруг "Энергоатома". 4

10 ноября 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало детали расследования о коррупции в энергетической сфере. Схема получила название "Шлагбаум". Пресс-служба НАБУ отмечала, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Речь шла о том, что фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих". В правоохранительных органах отмечали, что руководил схемой украинский бизнесмен Тимур Миндич, который выехал из Украины перед обысками в ночь на 10 ноября.

Вас также могут заинтересовать новости: