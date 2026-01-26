18 дней боролся за жизнь: умер спасатель, который попал под повторный удар РФ в Киеве

Умер спасатель Александр Зибров, который попал под повторный вражеский удар России по Киеву 9 января. Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник.

"Очередной тяжелый день для семьи ГСЧС: к сожалению, после 18 дней борьбы за жизнь не стало нашего коллеги - пожарного-спасателя 24 государственной пожарно-спасательной части 36-летнего Александра Зиброва, который вместе с другими побратимами попал под повторный российский удар 9 января в Дарницком районе Киева", - отмечает он.

По его словам, враг унес еще одну жизнь смелого и отважного пожарного, любящего мужа и заботливого отца.

"Он получил тяжелые травмы, защищая людей, несмотря на страшную опасность", - говорится в сообщении.

Что известно о ударе по Киеву 9 января

Как сообщал УНИАН, 9 января 2026 года во время осуществления российскими захватчиками повторного удара по Киеву погиб медик, еще четверо его коллег были ранены. Также были ранены пятеро спасателей.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал тогда, что убитого Россией медика зовут Сергей Смоляк. Ему было 56 лет. Он работал в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Ляшко отмечал, что когда бригада экстренной медицинской помощи приехала на место обстрела жилого дома, враг нанес повторный удар.

По его данным, всего той ночью в Киеве погибли четыре человека, 24 получили ранения.

Ляшко добавил, что наибольшие разрушения понесли жилые дома и гражданские объекты в четырех районах столицы - торговый центр, санаторий, детская площадка во дворе жилого дома.

