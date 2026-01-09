Гибель медика во время удара РФ по Киеву: в Минздраве рассказали подробности трагедии

Еще были ранены четыре медика и пять спасателей.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал об обстоятельствах гибели медика во время осуществления российскими захватчиками повторного удара по жилому дому в Киеве. Об этом глава Минздрава сообщил в социальной сети Facebook.

Убитый Россией медик зовут Смоляк Сергей Николаевич. Ему было 56 лет. Он работал в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Когда бригада экстренной медицинской помощи приехала на место обстрела жилого дома, враг нанес повторный удар. Погиб медицинский работник. Еще четверо медиков ранены. Среди раненых также пятеро спасателей", - сообщил Ляшко.

По его данным, всего этой ночью в Киеве погибли четыре человека, 24 - получили ранения.

Вместе с тем, по состоянию на утро в больницы госпитализированы 16 пострадавших, остальным помощь оказали на месте.

Ляшко добавил, что наибольшие разрушения понесли жилые дома и гражданские объекты в четырех районах столицы - торговый центр, санаторий, детская площадка во дворе жилого дома.

Также есть повреждения критической инфраструктуры. В части районов - перебои с электроснабжением и водой.

В то же время полиция Киевской области сообщила, что в области от атаки РФ повреждены частные дома и транспортные средства. Пять человек пострадали. Среди них - маленькая девочка.

"В Броварском районе повреждены 3 частных дома, одна многоэтажка и бытовой вагончик. В результате попадания вражеского беспилотника пострадала семья. Трое взрослых и 5-летняя девочка доставлены в больницу. Еще один мужчина получил ранения, медицинская помощь ему была оказана на месте", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Бориспольском районе повреждения получили 2 жилых дома, гаражное помещение и автомобиль.

Также в Вышгородском районе повреждены дом и забор. В Обуховском районе пострадали хозяйственная постройка и складское помещение.

На местах происшествий работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники полиции Киевской области и сотрудники ГСЧС.

Российская атака по Киеву 9 января - что известно

Как сообщал УНИАН, в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой после ночной массированной российской ракетной и дронной атаки.

Также из-за удара в Киеве изменено движение общественного транспорта в связи со сложной ситуацией в энергетике. В частности, из-за нарушений в работе энергосистемы, вызванных обстрелом, на левом берегу столицы организовано движение дублирующих автобусных маршрутов.

