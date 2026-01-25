Цена тепла и света в домах: в Киеве на энергообъекте погиб 31-летний спасатель

Глава ГСЧС подчеркнул героизм и самоотверженность погибшего сотрудника.

25 января, во время ликвидации последствий на объекте энергетической инфраструктуры в Киеве, погиб 31-летний Александр Питайчук – спасатель-верхолаз Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, сообщил глава ведомства Андрей Даник.

"Мы потеряли человека, который не просто выполнял свой долг. Он работал между хаосом и нормальной жизнью горожан, чтобы в домах были свет и тепло, а у киевлян – надежда, что все будет хорошо", – отметил он в Telegram.

Даник подчеркнул, что за каждым включенным светильником в квартирах украинцев стоит титанический и смертельно опасный труд таких людей, как Александр. Спасатели вынуждены работать в дыму, на высоте и под угрозой повторных ударов врага.

"Спасатели ГСЧС продолжают работать в сверхсложных условиях, чтобы страна жила, даже когда риск рядом каждую секунду. Они заходят туда, где опасность еще не миновала, чтобы уберечь других", – добавил Даник.

Руководство ГСЧС выразило искренние соболезнования семье, близким и коллегам погибшего героя. Эта трагедия стала очередным болезненным напоминанием о той высокой цене, которую платят спасатели за жизнеобеспечение украинских городов.

