Даже во время обжалования постановления ВЛК военнообязанного могут мобилизовать.

В Украине продолжается мобилизация, во время которой мужчин направляют на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). И иногда выводы ВВК вызывают возмущение у военнообязанных, имеющих проблемы со здоровьем.

Поэтому юрист Илья Шипко рассказал, в какие сроки можно обжаловать постановление ВВК - решение военно-врачебной комиссии о состоянии здоровья военнообязанного и его пригодности к службе.

Способы обжалования постановлений ВВК

В ВВК высшего уровня или к ЦВВК. В жалобе нужно подробно описать все моменты, с которыми не согласен военнообязанный, и предоставить все необходимые документы о его состоянии здоровья. Обжалование в судебном порядке. В этом случае необходимо подать исковое заявление в порядке административного судопроизводства.

Срок для обращения в суд для обжалования выводов ВВК - полгода со дня получения заключения ВВК, если такой вывод не обжаловался в админпорядке, и три месяца, если такой вывод обжаловался в высшей ВВК, со дня получения заключения такой вышестоящей ВВК по результатам рассмотрения соответствующего обращения.

Видео дня

Юрист отметил, что даже во время обжалования постановления ВВК военнообязанного могут мобилизовать.

Мобилизация в Украине 2023

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 18 августа 2023 года, поэтому процесс раздачи повесток будет продолжаться, как и ограничения во время действия военного положения.

По словам юриста, уполномоченные лица могут вручать повестки всем военнообязанным мужчинам - и людям с основаниями для отсрочки, и людям с инвалидностью. Однако это не означает, что все после получения документа будут мобилизованы.

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, должен ли ограниченно пригодный мужчина повторно проходить военно-врачебную комиссию во время мобилизации в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: