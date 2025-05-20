Рубио заверил, что Трамп пытается положить конец войне в Украине.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что российский диктатор Владимир Путин не манипулирует президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы сенаторов в Конгрессе.

"Я не согласен с этой аналогией "игры на скрипке"... Владимир Путин проснулся сегодня утром, и на нем был тот же набор санкций, что и всегда, с самого начала этого конфликта", - сказал Рубио.

Госсекретарь добавил, что Трамп пытается положить конец войне. По его словам, именно поэтому американский лидер проводит переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным.

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"Он пытается положить конец кровавой дорогостоящей войне, которую ни одна из сторон не может выиграть. Люди гибнут каждый божий день", - подчеркнул Рубио.

Переговоры Трампа с Путиным - важные новости

Ранее помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что во время вчерашнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин пожаловался на то, что Украина якобы атаковала РФ беспилотниками и ракетами в преддверии военного парада, который прошел 9 мая. Отмечается, что Путин заявил Трампу о том, что в ночь на 7 мая были "предотвращены угрозы совершения терактов" в районе Кремля и Красной площади.

Кроме того, вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС Кая Каллас говорила о том, что в Евросоюзе ожидают от США последствий для России за несогласие пойти на полное и безусловное прекращение огня. Она напомнила, что от ЕС готовится предложение о снижении цены на нефть, ограничения на энергетический и банковской секторы.

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