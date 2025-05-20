Система должна заработать примерно через три года.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально анонсировал создание системы противовоздушной обороны "Золотой купол".

Об этом он заявил во время брифинга. На разработку этой системы планируют выделить примерно 175 миллиардов долларов. "Золотой купол" должен заработать ориентировочно через три года.

"Я рад сообщить, что в одном большом красивом законопроекте будет выделено 25 миллиардов долларов на "Золотой купол", чтобы помочь начать строительство. Это начальная сумма. Мы говорим о 175 миллиардах долларов общей стоимости этого проекта, когда он будет завершен", – приводит его слова Clash Report.

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"Золотой купол" защитит Штаты почти на 100% от всех ракет, включая гиперзвуковые, говорит Трамп.

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