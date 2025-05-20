По словам Рубио, Россия не получила никаких уступок от США.

Государственный секретарь США заявил, что военного решения войны в Украине не существует. Об этом он сказал, когда давал показания в сенатском комитете по международным отношениям.

"Вот с чем мы можем согласиться... Военного решения этого кризиса не существует. И мы должны завершить его путем переговоров. И фундаментальная проблема, которая стоит перед нами в Украине, заключается в следующем: Россия хочет получить то, чего у нее нет и на что она не имеет права. А Украина хочет получить то, что не может вернуть военным путем", - поделился Рубио.

Также госсекретарь добавил, что Россия не получила никаких уступок от США. Он подчеркнул, что американские санкции против Москвы продолжаются, а помощь Украине и разведывательная информация продолжают поступать.

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"Когда Владимир Путин проснулся сегодня утром, на него действовали те же санкции, что и с начала этого конфликта, а Украина все еще получала поставки вооружения от нас и наших союзников", - заявил Рубио.

Кроме того, госсекретарь США не исключает, что Вашингтон введет более жесткие санкции против РФ. Он объяснили, почему США до сих пор не сделали это:

"Возможно, дело дойдет до этого... Президент считает, что если начать угрожать санкциями, россияне прекратят разговаривать. А для нас важно иметь возможность разговаривать с ними и побуждать их сесть за стол переговоров".

Рубио высказался о будущем военной помощи Украине

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента США Дональда Трампа пока не планирует выделять новые пакеты военной помощи Украине в дополнение к тому оружию, которое поставляется в рамках уже принятых программ. Он подчеркнул, что Вашингтон не прекратил поставки оружия.

Рубио отметил, что США сотрудничают с партнерами по НАТО, чтобы обеспечить Украину дополнительными батареями противоракетной обороны Patriot. По его словам, Вашингтон не имеет свободных комплексов для передачи Украине.

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