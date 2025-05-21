Справиться смогут лишь самые внимательные люди.

Среди любимых развлечений интернет-пользователей, безусловно, есть визуальные головоломки. Они часто становятся вирусными в соцсетях, ведь позволяют людям отвлечься от проблем обыденности.

Когда речь идет об оптических иллюзиях, следует понимать, что такие задачи бросают вызов нашему восприятию, заставляя сомневаться в том, что мы видим. УНИАН подготовил для вас новую интересную головоломку.

Итак, ниже вы увидите рисунок с различными животными – от динозавров до жирафов. Где-то на картинке мы спрятали черепаху, и вам нужно ее найти. На поиск мы выделили всего 6 секунд, поэтому надо быть максимально внимательными.

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Вы принимаете этот вызов? Время пошло!

Тик-так. Отведенные на поиск черепахи 6 секунд подошли к концу. Стали ли вы одним из тех немногих читателей, которые смогли заметить ее на картинке за это время? Если вы справились, можете собой гордиться.

Если же вы не заметили животное среди остальных, вернитесь к рисунку и попробуйте поискать еще. Забудьте о времени и сосредоточьте все внимание на том, чтобы найти ответ.

Можете попробовать мысленно разделить изображение на части и постепенно исследовать каждую.

Мы же покажем правильный ответ:

Другие головоломки от УНИАН

Для тех, кто любит искать числа на изображениях, предлагаем попробовать найти число 333 среди сотни других за 7 секунд. Или же найти скрытое число 835 за 7 секунд в другой оптической иллюзии.

Если же вам больше нравится искать спрятанные предметы, почему бы не проверить свою внимательность в задании, где надо найти конфету в розах. Сделать это необходимо всего за 11 секунд.

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