Сегодня Европа ввела новые ограничения против агрессора.

Дональд Трамп пока не готов вводить новые санкции против России из-за ее уклонения от прекращения войны. Об этом пишет Reuters.

Так, во время одного из публичных мероприятий в Вашингтоне журналисты спросили президента США, не рассматривает ли он возможность последовать примеру Европы, которая сегодня ввела новые санкции против России.

"Мы рассматриваем много вещей, но увидим", - сказал Трамп в ответ.

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Во время другого своего выступления президент США раскритиковал политику предыдущей администрации и похвастался, что за 100 дней на посту он изменил имидж Америки.

"Король Саудовской Аравии мне сказал, что мы теперь выглядим совсем иначе. Мы были посмешищем, абсолютным посмешищем, но больше им не являемся. Я разговаривал с Путиным два с половиной часа, и нас очень серьезно слушали. Нас снова уважают как страну", - сказал он.

Новые санкции против России

Как писал УНИАН, 10 мая Украина совместно с рядом европейских стран объявили Путину ультиматум: либо он соглашается на безусловное и всеобъемлющее прекращение огня с 12 мая, либо Европа и США введут новые мощные санкции против России.

В ответ Путин пошел на очевидную хитрость с предложением переговоров в Стамбуле, надеясь просто заговорить зубы, не делая реальных уступок. Трамп клюнул на этот крючок и не только заставил Украину согласиться на фейковые переговоры, но и фактически сорвал ультиматум, вознаградив Путина телефонным разговором.

Поскольку прошло уже больше недели с тех пор, как должно было начаться всеобъемлющее перемирие, сегодня страны Европы объявили о введении новых санкций против России. Этот пакет готовился уже давно, поэтому не является ответом именно на отказ России от перемирия. Но известно, что ЕС сразу же начал готовить следующий пакет санкций, который станет ответом как раз на затягивание времени путем фейковых переговоров.

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