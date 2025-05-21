Рой спутников: ученые разработали уникальный метод наблюдения за Землей

Новый метод обещает произвести революцию в наблюдении за нашей планетой.

Ученые предложили новый метод размещения спутников на орбите. Он позволяет невероятно быстро получать данные с поверхности Земли, пишет The Daily Galaxy.

В исследовании ученых из Харбинского инженерного университета, Китайской академии космических технологий и Стивенсовского технологического института говорится о том, что их метод обещает произвести революцию в наблюдении за Землей. Он позволяет наблюдать любую точку нашей планеты с интервалом в 35 минут.

Метод ученых предполагает размещение 891 спутника. Их планируют разделить на 81 "основной" спутник, равномерно размещенный по орбите, а также по 10 "спутников сопровождения" возле каждого основного. Они будут летать рядом, образуя так называемый "рой спутников".

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Главной особенностью этого метода является то, что спутники будут летать не хаотично, а согласованно, образуя аккуратные кластеры. При помощи эллиптических орбит и специальной математической модели спутники будут оставаться в нужной позиции по отношению друг к другу.

Для завершения конфигурации команда ученых применила передовые алгоритмы оптимизации, известные как Nondominated Sort Particle Swarm Optimization. Этот алгоритм итеративно корректирует элементы орбиты спутника, чтобы минимизировать расхождения между ключевыми орбитальными точками.

По словам исследователей, их система будет обновлять снимки каждой точки планеты каждые 35 минут. Это может пригодиться в наблюдении за стихийными бедствиями или военными действиями.

В издании подчеркнули, что это исследование открывает новые возможности для мониторинга Земли. Если метод будет реализован на практике, специалисты получат точную картину того, что происходит на нашей планете.

Другие исследования ученых

Ранее спутники NASA запечатлели у южного побережья Австралии обширную светящуюся массу морских обитателей. Было обнаружено необычное бирюзовое свечение, расцветающее по всей акватории Большого Австралийского залива и Тасманова моря.

Кроме того, исследователи NASA получили новые подсказки о том, почему две стороны Луны имеют разный вид. Ученым удалось лучше исследовать структуру спутника Земли.

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