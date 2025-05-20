России оно не нужно, а Трамп не желает давить на Россию, чтобы заставить ее прекратить огонь.

Никакого перемирия в Украине не будет, потому что Кремль не заинтересован в нем и до сих пор требует капитуляции Киева, а президент США не проявляет никакого желания вводить санкции к России, чтобы заставить Москву к миру. Об этом пишет редактор раздела мнений на портале Politico Джейми Деттмер.

По его убеждению, российская делегация в Стамбуле не просто так вспоминала именно войну со Швецией 1700-1721 годов, угрожая Украине десятилетиями изнурительной борьбы.

"Путин воображает себя новым Петром Первым; у него даже есть бронзовая статуя царя 18 века в зале Кабинета министров. И Путин, вероятно, считает, что не только длительные боевые действия помогут ему достичь большинства своих реваншистских военных целей в Украине, но и бесконечные переговоры, которые ослабляют желание президента США Дональда Трампа добиваться мирного соглашения", - пишет журналист.

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Он отметил, что двухчасовой телефонный разговор Трампа с Путиным не сдвинул ситуацию в сторону мира. Но вместо того, чтобы разозлиться на упрямого российского диктатора - на что надеялся президент Украины Владимир Зеленский - американский лидер, похоже, готов просто сдаться и даже отказался от своего настойчивого хвастовства о том, что он может довести войну до разрешения.

"[Война в Украине] была европейской ситуацией. И она должна была бы такой остаться. Но предыдущая администрация твердо убедила нас, что мы должны вмешаться", - пожаловался Трамп журналистам после разговора с Путиным и добавил: "я просто отступлю", если не будет прогресса в мирных переговорах.

По мнению обозревателя, если Америка действительно самоустранится от переговоров, это "вызовет хохот в Кремле".

"Красные линии Москвы не сдвинулись ни на йоту за годы, прошедшие с тех пор, как Путин начал свое полномасштабное вторжение. ... Россия будет продолжать вести войну, при содействии администрации Трампа, которая не готова оказывать никакого давления на Путина и вряд ли будет продолжать поддерживать Украину военно. ... А почему Путин вообще должен был бы вести серьезные переговоры, если все, что ему угрожает - это то, что Америка покинет Украину, если мирное соглашение не будет заключено?" - резюмирует журналист.

Провал трамповской дипломатии

Как писал УНИАН, уже после того, как Трамп "проглотил" выходку Путина с фейковыми переговорами в Стамбуле, аналитики начали говорить, что никакого прекращения огня на фронте не будет и война продлится по крайней мере год или два.

Телефонный разговор Трампа с Путиным был оценен, как еще более катастрофический. По данным инсайдеров, европейские лидеры были шокированы тем, что президент США не только не добился согласия России на 30-дневное перемирие, но и отказался вводить против нее новые санкции за отказ от прекращения огня.

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