Этот продукт содержит клетчатку, омега-3 и антиоксиданты.

Диетологи Вандана Шет, Лорена Акерман и Кристи Дель Коро назвали продукт, который следует есть больше, когда высокий уровень холестерина, пишет eatingwell.com.

"Это маленькое, но мощное семя содержит ключевые питательные вещества", - говорится в публикации.

Что есть, если высокий холестерин - продукт №1

Речь идет о семенах чиа. Они содержат клетчатку, омега-3 и антиоксиданты, которые могут помочь снизить уровень холестерина.

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"Семена чиа универсальны, экономичны и легко включаются в здоровую для сердца диету. Употребление растительной пищи, физические упражнения и отказ от курения также важны для улучшения уровня холестерина", - говорится в публикации.

Акцентируется, что, когда дело доходит до снижения уровня холестерина, ключевым является изменение образа жизни.

"Высокий уровень холестерина связан с диетой, генетикой и образом жизни. Со временем это может увеличить риск сердечных заболеваний", - отметила Вандана Шет.

Добавление небольшого количества семян чиа в блюда - это простой способ увеличить потребление растворимой клетчатки и полезных жиров.

Фактически, один обзор показал, что употребление 35 граммов семян чиа в день привело к заметному снижению уровня ЛПНП ("плохого") холестерина и триглицеридов.

Вот несколько причин, по которым добавление семян чиа в ваш рацион может быть полезным, если у вас высокий уровень холестерина:

Обеспечивают достаточное количество клетчатки. Порция в 2 столовых ложки обеспечивает 10 граммов клетчатки, включая 1,5 грамма растворимой клетчатки. Исследования показывают, что употребление не менее 5-10 граммов растворимой клетчатки в день может снизить уровень холестерина ЛПНП на 5,5-11 мг на децилитр.

Содержат растительные жирные кислоты омега-3. Еще одним впечатляющим преимуществом семян чиа является их высокая концентрация альфа-линоленовой кислоты. Исследования показывают, что она может помочь снизить уровень общего холестерина и ЛПНП.

Могут помочь уменьшить воспаление. По словам диетологов, семена чиа богаты полифенолами - растительными соединениями с антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Универсальны и экономичны. Семена чиа легко включить в здоровый рацион, и они относительно недороги, особенно если вы покупаете их оптом.

Напомним, ранее диетологи назвали 10 лучших видов рыбы и морепродуктов для еды.

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