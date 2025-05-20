Пока точно неизвестно, где проведут такую встречу.

Европейские страны и США могут присоединиться к следующему раунду прямых переговоров между представителями Украины и России. Об этом на брифинге сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

По ее словам, вчера, 19 мая, президент США Дональд Трамп проинформировал некоторых европейских лидеров, в том числе президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, о телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным. Она назвала это "положительным" моментом.

Пресс-секретарь отметила, что эта связь стала результатом последовательных усилий и взаимодействия с участием различных европейских лидеров по поддержанию прямой коммуникации с США относительно войны, которую Россия ведет против Украины, и необходимости прекращения огня.

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"Мы делимся с президентом Трампом пониманием ситуации с точки зрения обеспокоенности Европы, и это информирование показывает заинтересованность президента Трампа в поддержании взаимной осведомленности. Теперь, что касается следующих шагов, – и именно поэтому это была хорошая инициатива, – было согласовано, что должны быть прямые переговоры между Украиной и Россией с участием европейских коллег и США", – сказала Пиньо.

В то же время, по ее словам, еще надо определить, где такие переговоры могут состояться.

Разговор Трампа и Путина

Как сообщал УНИАН, 19 мая президент США Трамп провел отдельные телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, российским диктатором Владимиром Путиным, а также группой европейских лидеров.

Разговор между Трампом и Путиным длился около двух часов. Как подчеркнул американский лидер после разговора, Россия и Украина "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня и о полном окончании войны.

При этом, как заявил Путин, прекращение огня с Украиной возможно после "достижения соответствующих договоренностей". По словам инициатора войны против Украины, Россия предложит и готова работать с украинской стороной над "меморандумом" относительно возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что призвал Трампа подумать о введении новых санкций и применить их, если Россия будет выступать за продолжение войны. Украинский лидер пришел к выводу, что для Трампа важнейшим является достижение прямых переговоров между Киевом и Москвой.

Также рассматривается возможность новой встречи всех команд – США, Украины, России и европейских стран. Она может пройти в Турции, Ватикане или Швейцарии.

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