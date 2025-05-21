Отмечается, что это предложение должно поддержать большинство правительств и большинство в Европарламенте.

Европейский союз, скорее всего, предложит квоту в качестве механизма обеспечения соблюдения запрета на импорт российского газа к концу 2027 года. По мнению чиновников, это должно дать компаниям правовую основу для расторжения долгосрочных контрактов на закупку газа.

Издание Bloomberg пишет, что Еврокомиссия обсуждает введение нулевой квоты на импорт российского газа, сообщают источники. Это позволит европейским покупателям ссылаться на форс-мажорные обстоятельства для расторжения соглашений с российскими поставщиками. Квота будет напрямую применяться во всех странах-членах, и чиновники ожидают, что ее эффективность будет сопоставима с режимом санкций.

Хотя Россия уже не является крупнейшим поставщиком блока, на нее по-прежнему приходится почти пятая часть европейского спроса, а Кремль использует эти доходы для финансирования войны против Украины.

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Предложение должно получить квалифицированную поддержку большинства национальных правительств и поддержку большинства в Европейском парламенте, чтобы вступить в силу во всем блоке. План может еще измениться по мере продолжения переговоров в комиссии.

После принятия документа нулевая квота на импорт российского газа будет обеспечиваться национальными властями. Большинство стран поддерживают план поэтапного отказа от использования газа, заявил на прошлой неделе заместитель министра окружающей среды Польши Кшиштоф Болеста.

Тем не менее, некоторые страны-члены призывают комиссию обеспечить как можно более прочную правовую основу для поэтапного отказа, чтобы избежать штрафов для компаний, которые будут расторгать контракты с российскими поставщиками.

Отказ ЕС от российского газа - главные новости

Блок представил двухєтапную дорожную карту по отказу от российского газа. Комиссия хочет сначала запретить все новые контракты и прекратить существующие сделки на спотовом рынке - треть российского газа, поступающего в блок, - к концу 2025 года. Долгосрочные контракты будут постепенно отменены к концу 2027 года.

15 апреля стало известно, что Европейский Союз изучает возможности разрыва газовых контрактов с Россией. Так, юристы ищут путь, который позволит блоку не выплачивать РФ крупных штрафов.

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