Беспокойство по поводу дефицита бюджета США также оказывает давление на доллар.

Доллар падает на мировой арене. Трейдеры сосредоточились на встрече "Группы семи" в поисках признаков того, что администрация Трампа стремится к ослаблению американской валюты.

Издание Bloomberg пишет, что индекс Dollar Spot Index упал на 0,4% 21 мая, снижаясь третий день.

Министр финансов Японии Кацунобу Като заявил на прошлой неделе, что будет искать возможность для валютных переговоров с американским коллегой Скоттом Бессентом, на фоне спекуляций о том, что администрация президента Дональда Трампа открыта к ослаблению доллара. Южная Корея уже подтвердила, что обсуждала валютные вопросы с США во время переговоров в начале этого месяца.

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Беспокойство по поводу дефицита бюджета США также оказывает давление на доллар. Законодатели обсуждают пакет мер по снижению налогов. Республиканцы пытаются свести потери доходов к 4,5 триллиона долларов за 10 лет. В нынешнем виде потери составят 3,8 триллиона долларов. Это произошло после того, как на прошлой неделе агентство Moody's понизило рейтинг долговых обязательств США, сославшись на неспособность остановить тенденцию к увеличению бюджетного дефицита.

"Рост бюджетных опасений подпитывает совместный рост долгосрочной доходности в США и падение доллара. Это может свидетельствовать о том, что рынок теряет аппетит к финансированию двойного дефицита Америки на фоне переосмысления избыточного веса американских активов неамериканскими инвесторами, которое только начинается", - говорит стратег по валютным операциям Bank of Singapore Ltd Мо Сионг Сим.

Курс доллара - последние новости

12 мая стало известно, что переговоры между США и Китаем об ослаблении торговой напряженности принесли свои плоды. После достижения сторонами "существенного прогресса" фьючерсы на американские фондовые индексы подскочили, а доллар вырос.

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