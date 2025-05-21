Он объяснил, какой видит роль Польши.

Польский премьер-министр Дональд Туск в очередной раз подтвердил, что Варшава не намерена отправлять свой военный контингент в Украину.

Об этом он сказал в интервью TVP Info, комментируя слова специального посланника президента Соединенных Штатов Америки по Украине Кита Келлога о том, что Польша может присоединиться к "силам сдерживания". По словам Туска, его страна должна сосредоточиться на логистике и охране границы с Российской Федерацией и Беларусью:

"Мы не будем отправлять польские войска в Украину. Наша мысль заключается в том, чтобы охранять границу с Россией и Беларусью и организовать центр передачи оружия и помощи Украине".

Европейские миротворцы на войне в Украине

Как известно, в начале полномасштабной войны возможность отправки иностранных армий в Украину даже не обсуждалась, но впоследствии эту тему поднял президент Франции Эммануэль Макрон.

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Тогда французский лидер сказал, что Париж не должен "ничего исключать", поэтому надо быть готовыми рассмотреть соответствующую просьбу Украины, если ситуация на фронте станет критической.

Большинство лидеров стран ЕС сразу дистанцировались от идеи введения войск, однако некоторые страны осторожно ее поддержали. В частности, они выразили готовность обсуждать отправку своих инструкторов в Украину.

Впоследствии Франция и Великобритания создали "коалицию желающих", демонстрируя новому президенту США Дональду Трампу, что европейские лидеры готовы обсуждать возможность отправки миротворцев, которые бы обеспечили порядок на будущей линии разграничения в Украине.

Недавно Лондон и Париж отправили в Украину свои военные делегации, вопрос возможной отправки миротворцев все еще находится на стадии обсуждения.

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