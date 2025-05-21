Близкие пропавших военных могут получать выплаты, если докажут факт пропажи.

Родственникам защитников следует знать, что делать, если военный в плену или пропал без вести. Если такое случится, то нужно подать заявление в полицию и описать обстоятельства пропажи. Пока воин не вернется домой, его семье предоставляется финансовая поддержка.

Сколько платят семье без вести пропавших в Украине

Про порядок начисления и сумму помощи рассказали в Министерстве по делам ветеранов.

В случае пропажи защитника его денежное обеспечение начисляется человеку, которого военный указал в специальном распоряжении. Если такого документа нет, то 50% зарплаты распределяется поровну между родственниками первой линии. В таком случае выплаты семьям без вести пропавших получат:

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жена или муж;

несовершеннолетние дети (деньги получат их представители);

совершеннолетние дети с инвалидностью;

родители, если не лишены родительских прав и не получают алименты от сына (дочери).

Примерная сумма помощи составляет 120 тысяч гривень и зависит от должности бойца. Именно её половина разделяется между близкими. Вторая часть суммы накапливается в воинской части и выплачивается солдату после его обнаружения или возвращения из плена, или зачисляется в наследство в случае гибели.

К примеру, если у воина есть жена, двое детей и мама, то все получат по 1/4 от 60 тысяч гривень, то есть по 15 тысяч.

Если родственники первой линии отсутствуют, то из обеспечения выделяют 20% и делят между совершеннолетними детьми и братьями или сестрами пропавшего.

Как оформить выплаты семьям пропавших без вести военных

Чтобы получить помощь, нужно подать заявление командиру военной части, где числится защитник. К нему нужно приложить:

копия паспорта и идентификационный код заявителя;

копия документа, который подтвердит родственную связь с военнослужащим;

номер карты, на который зачислят деньги;

доказательства пропажи военного.

Обратите внимание, что выплаты семьям пропавших без вести Украина может не выплачивать. Такое может быть, если солдат дезертировал, нарушил закон, добровольно скрылся.

Ранее мы писали о нововведении: при мобилизации военный сможет определить, кому будут поступать выплаты в случае пропажи. Такое распоряжение не могут нарушить.

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