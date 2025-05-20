Вышел самый доступный в мире смартфон с топовым чипом Snapdragon 8 Elite

Помимо актуального процессора, устройство может похвастать шустрым 144-герцовым экраном и аккумулятором 6800 мАч.

Почти все флагманские смартфоны 2025 года, кроме Google Pixel, используют Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Этот процессор идет в ногу с Apple A18 Pro, используемым в iPhone 16 Pro. Общая черта этих смартфонов – высокая цена, часто превышающая 1000 долларов.

Эту тенденцию решил разрушить китайский бренд iQOO, представивший Neo 10 Pro Plus – самый доступный смартфон на базе флагманского чипа. Его стоимость в Китае составляет 2799 юаней, или 380 долларов, пишет портал Fone Arena.

Ради этого пришлось пойти на пару компромиссов. В частности, iQOO сделала смартфон пластиковым, лишила его защиты от воды и пыли, а также телеобъектива. Тем не менее, даже с этими упрощениями Neo 10 Pro+ выглядят весьма достойно.

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Экран: 6.82 дюйма, LTPO AMOLED (3168х1440), 1-140 Гц, пиковая яркость 4500 нит.

6.82 дюйма, LTPO AMOLED (3168х1440), 1-140 Гц, пиковая яркость 4500 нит. Процессор: Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830. Компания заявляет что в AnTuTu он набирает 3,31 миллиона баллов.

Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830. Компания заявляет что в AnTuTu он набирает 3,31 миллиона баллов. Память: 12/16 ГБ LPDDR5X Ultra + 256/512/1024 ГБ UFS 4.1.

12/16 ГБ LPDDR5X Ultra + 256/512/1024 ГБ UFS 4.1. Камера: основная 50 Мп (OIS) + сверхширокоугольная 8 МП, фронтальная камера 16 Мп.

основная 50 Мп (OIS) + сверхширокоугольная 8 МП, фронтальная камера 16 Мп. Аккумулятор: 6800 мАч со сверхбыстрой зарядкой 120 Вт.

Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой OriginOS 5.00, габариты – 163.79×76.60×8.30мм. Расцветок три: белая, черная и голубая с пиксельным рисунком.

За 380 долларов доступна младшая версия iQOO Neo 10 Pro+ с 12/256 ГБ памяти. Топовая версия на 16 ГБ/1ТБ обойдется в 550 долларов. Появится ли новинка за пределами Китая, не уточняется.

Первые смартфоны с Snapdragon 8 Elite 2 на борту начнут выходить в октябре. Чип обещает улучшенную энергоэффективность и поддержку передовых функций ИИ,

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор на любой бюджет. Авторы бенчмарка AnTuTu называли смартфоны, которые в 2025 году предлагают лучшее соотношение цены-производительности.

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