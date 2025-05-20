Станет ли вся Украина сплошной оккупированной территорией, теперь зависит от готовности Европы оказать реальную поддержку.

После телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным уже всем должно быть понятно, что США самоустраняются из переговорного процесса, а Украина и Европа теперь остались в одиночестве против России. Такое мнение на страницах Bloomberg высказал колумнист Марк Чемпион, который специализируется на Европе, России и Ближнем Востоке.

Он отметил, что отсутствие четких договоренностей о прекращении огня или решение США о новых санкциях против РФ по результатам разговора Трампа и Путина - это то, что может разочаровывать и даже возмущать, но это точно не должно никого удивлять.

Обозреватель напомнил, что Трамп с первого дня своей второй каденции сосредоточился на попытках перезагрузить отношения США с Россией, и поддержка Украины была препятствием, которое нужно было устранить. Хорошо - если путем окончания войны. Но для Трампа это в конце концов не принципиально, считает Чемпион.

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После разговора с Путиным президент США заявил, что эта война изначально была проблемой Европы и Америка зря в нее вмешалась. По мнению журналиста, это является прямым признаком, что Трамп намерен окончательно переложить проблему войны на других, чтобы заняться другими делами.

"Вот почему у украинцев нет другого выбора, кроме как бороться дальше. ... Смогут ли украинцы поддерживать даже такой уровень обороны, а не потерпеть катастрофический прорыв из-за нехватки оружия и боеприпасов, теперь зависит от Европы", - пишет Марк Чемпион.

Он отметил, что ситуация на оккупированных территориях четко показала будущее украинцев в случае военного поражения: пытки, казни, показательные процессы, измененные школьные программы, похищения и промывание мозгов их детей. Украинцы это понимают, а вот, например, итальянцы и испанцы - нет.

Журналист отметил, что Европа демонстрирует очень правильную риторику в отношении Украины, но на практике делает очень мало для поддержки Украины.

"Трамп имел ресурсы для усиления финансового и военного давления на Путина, чтобы тот начал настоящие мирные переговоры; он просто решил их не использовать. Теперь очередь Европы делать выбор", - резюмирует обозреватель.

Провальная дипломатия Трампа

Как писал УНИАН, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что телефонный разговор Трампа и Путина ничего не изменил. По его мнению, Россия все так же стремится к продолжению войны и всячески уклоняется от прекращения огня.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает ошибкой ставку Киева на то, что Трамп разозлится на Путина. Дипломат убежден, что строить стратегию на ожидании этого является неправильным.

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