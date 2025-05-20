После пересмотра программы с МВФ правительство вынесет на рассмотрение вопрос об увеличении расходов бюджета.

В государственном бюджете не хватает от 400 до 500 млрд гривень на военные расходы. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Он отметил, что с сегодняшнего дня миссия МВФ начинает работу по восьмому пересмотру программы расширенного финансирования EFF.

"Но здесь есть дополнительный вызов. Помните, я писал что в бюджете не хватает на военные расходы минимум 200 млрд? Так вот, я ошибся. Цифра необходимых изменений в бюджет 2025 будет как минимум вдвое больше: надо будет найти от 400-500 млрд грн", - написал депутат.

Видео дня

Железняк отметил, что ситуация повторяет прошлогоднюю, когда расходы на оборону в бюджете уже значительно превышают запланированные.

"Почему я вспомнил о МВФ? Потому что где-то в конце июня по результату миссии должно состояться одобрение 8-го пересмотра и потом сразу наши правительство начнет выходить с новостью, что им надо менять срочно бюджет до августа", - добавил Железняк.

В Украине могут увеличить расходы на войну - что известно

Как писал УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что при необходимости правительство может обратиться в парламент относительно увеличения расходов на войну.

Он отметил, что, начиная с первого квартала, происходило сокращение помощи от некоторых партнеров, что уже увеличило бюджетные расходы на дополнительные закупки оружия и боеприпасов для Вооруженных Сил.

Вас также могут заинтересовать новости: