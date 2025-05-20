Илон Маск решил, что достаточно сделал для политических представителей.

Миллиардер Илон Маск заявил, что значительно сократит свои политические расходы, что, вероятно, станет ударом для президента США Дональда Трампа и Республиканской партии накануне промежуточных выборов 2026 года.

На вопрос, почему он меняет подход, Маск, во время выступления на Катарском экономическом форуме, ответил: "Думаю, я уже сделал достаточно". Согласно Bloomberg Billionaires Index, Маск, состояние которого оценивается в 375 миллиардов долларов, пожертвовал около четверти миллиарда долларов различным политическим организациям в рамках избирательного цикла 2024 года — больше, чем любой другой донор на выборах в США.

Большая часть этих средств пошла на поддержку Трампа, который в ответ назначил Маска руководить масштабной инициативой по сокращению размеров и функций федерального правительства.

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Эта инициатива, получившая название "Департамент эффективности госуправления" (DOGE), предоставила Маску исключительный доступ к президенту. В статусе специального правительственного сотрудника — что позволяет ему оставаться генеральным директором Tesla Inc. и одновременно работать на президента — Маск получил кабинет в западном крыле Белого дома и даже ночевал в президентской резиденции.

Однако влияние Маска на избирательную политику оказалось ограниченным: демократы активно использовали образ миллиардера-технопредпринимателя, сокращающего госслужбы и госфункции. Несмотря на 20 миллионов долларов, потраченных Маском на кампанию, консерваторам не удалось вернуть себе контроль над Верховным судом Висконсина, где либералы сохранили большинство 4 против 3, а сама гонка фактически стала референдумом по фигуре Маска.

Бизнес-интересы Маска также столкнулись с протестами — участились акции протеста и случаи вандализма в отношении автосалонов и автомобилей Tesla. Республиканцы в Конгрессе, вероятно, рассчитывали на финансовую поддержку Маска в следующем году, чтобы сохранить контроль над палатами, где у партии всего незначительное большинство как в Палате представителей, так и в Сенате.

Исторически сложилось, что президенты почти всегда теряют места в Конгрессе на промежуточных выборах, и, по оценке бирж прогнозов, шансы республиканцев сохранить большинство после 2026 года составляют лишь один к пяти.

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Ранее УНИАН сообщал, что Илон Маск разорвал соцсети, показав танцующего робота от Tesla. По словам миллиардера, это не генерация нейросетей, а реальное видео – робот прошел обучение с подкреплением (RL).

Кроме того, мы рассказывали, что Илон Маск взбесил своих соседей по району. Он имеет привычку сперва начать строительство, а уже потом пытаться получить на это разрешение.

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