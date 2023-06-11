Повестки выдают даже тем, у кого есть официальная отсрочка от мобилизации.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому уполномоченные лица могут вручать повестки всем военнообязанным мужчинам. Однако это не означает, что все после получения документа будут мобилизованы.

Повестки могут вручать и военнообязанным, которые уже имеют отсрочку, и людям с инвалидностью, объясняет НВ юрист Мария Звягинцева:

"ТЦК имеет право проверять учетные данные и направлять на ВЛК, в том числе, тех, кто имеет отсрочку или бронирование".

То есть мужчины получают повестку об уточнении данных и должны прийти в указанное время в военкомат и предоставить документы, подтверждающие, что они имеют отсрочку, бронирование или являются лицом с инвалидностью.

Юрист говорит, что, таким образом, ТЦК имеет право проверять учетные данные и направлять на прохождение военно-врачебную комиссию тех, кто имеет отсрочку или бронирование. Звягинцева подчеркнула, что люди с инвалидностью могут быть призваны на службу только по их согласию и по месту жительства.

Мобилизация в Украине и освобождение от нее

С начала большой войны РФ против Украины мужчины в возрасте 18-60 лет должны быть призваны на военную службу. Но есть исключения для некоторых категорий из-за их состояния здоровья, вида деятельности или семейных обстоятельств.

Ранее УНИАН подробно объяснил, кто не подлежит призыву в военное время, в перечень попали 15 категорий. Также узнавайте, кто освобожден от мобилизации 2023 временно.

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