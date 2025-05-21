Участники получат индивидуальное медицинское сопровождение и мониторинг в течение всего периода исследования.

Университет Наварры запустит масштабное исследование, которое должно пролить свет на влияние умеренного потребления алкоголя на здоровье.

Как передает Antena3, проект UNATI предусматривает участие 10 тысяч добровольцев в возрасте от 50 до 70 лет, которые регулярно, но умеренно употребляют алкоголь. Ученые планируют сравнить долгосрочное влияние алкоголя на сердечно-сосудистую систему, риск развития рака, деменции и других заболеваний с показателями в группе воздержавшихся.

Работу возглавляет Мигель Анхель Мартинес Гонсалес, профессор профилактической медицины в Университете Наварры и преподаватель Гарвардской школы здравоохранения. Исследование продлится четыре года, цель - до июня этого года набрать 10 тысяч человек, которые употребляют не менее трех алкогольных напитков в неделю.

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Проект финансируется Европейским исследовательским советом в рамках грантовой программы ERC Advanced Grant. Объем финансирования - 2,4 миллиона евро. Важная особенность: исследование независимо от алкогольной индустрии, что обеспечивает беспристрастность результатов.

Другие новости о вине

Напомним, ранее СМИ сообщали об исследовании, которое выявило в европейских винах токсичные химические вещества, связанные с использованием пестицидов.

Тем временем Международная организация винограда и вина заявила, что в прошлом году показатели мирового потребления и производства вина упали до самого низкого за более чем 60 лет показателя. Это связывают с медицинскими проблемами и экономическими факторами.

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