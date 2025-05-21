Сапсан занесен в Красную книгу Украины, и за его убийство предусмотрен штраф в размере более 100 тысяч гривень, подчеркнул эксперт.

Самая быстрая птица в Украине и мире - сапсан, по сведениям некоторых СМИ, якобы вымирает.

УНИАН решил узнать, действительно ли это так и расспросил самые интересные факты об этой птице у орнитолога, директора Учебно-научного института естественных и аграрных наук Черкасского национального университета им. Богдана Хмельницкого, соучредителя Украинского центра исследований хищных птиц Максима Гаврилюка.

Эксперт также рассказал, какая популяция сапсанов в нашей стране, и где эти птицы гнездятся.

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Действительно ли сапсаны в Украине вымирают?

Сапсан - один из видов соколов. Сапсаны не вымирают в Украине, а их численность наоборот увеличивается. Стоит отметить, что в нашей стране есть гнездовая популяция сапсана - то есть это те птицы, которые постоянно живут на украинской территории и гнездятся здесь, а есть еще те, которые прилетают к нам зимой из северных регионов и зимуют преимущественно в крупных городах. В частности, известно о том, что сапсаны зимовали в Киеве, в Николаеве, Одессе, Черкассах. В этом году в Луцке зимовал сапсан, на которого надели передатчик в Польше. Польские коллеги сообщили, на какой трубе ночует птица и куда летает на охоту.

В 1950-1960 годы эти птицы действительно едва не вымерли во всем мире. Позже выяснилось, что причиной вымирания стало широкое использование в сельском хозяйстве инсектицида ДДТ (препарат, которым обрабатывали растения от вредных насекомых, - Ред.). Сапсаны - хищные птицы, они находятся на вершине пищевой цепи (питались животными, которые ели обработанные ДДТ растения, - Ред.), в их организме накапливалось больше всего химикатов, и дозы стали такими, что особи погибали.

В 1970-х годах люди поняли, что этот инсектицид является не только ядом для вредителей, но и несет угрозу для других живых существ, поскольку накапливается в организме, и препарат начали запрещать в разных странах мира, в том числе в Украине. После запрета ДДТ популяция сапсанов начала восстанавливаться.

Какие угрозы есть для существования сапсана в Украине?

Одной из угроз для существования сапсанов в Украине является уменьшение количества мест для гнездования - часть сапсанов делает гнезда на скалах, а некоторые из них активно используют в туристических целях, в частности, для скалолазания. Проблема с гнездованием на деревьях заключается в том, что старые деревья, на которых гнездятся эти птицы, более активно вырубают, чем молодые. Еще одна угроза - изменения мест, в которых привык жить сапсан, которые приводят к уменьшению количества животных, которые являются для него добычей.

К сожалению, для Украины достаточно актуальной проблемой является браконьерство. Уровень экологической культуры многих людей очень низкий - они, когда видят хищную птицу, то считают, что это какой-то кобец (соколообразная птица, - Ред.), который ловит их кур, а потому, если имеют под рукой ружье, бездумно в него стреляют. Еще одними врагами сапсана являются голубоводы - они незаконно отлавливают сапсанов. А эта птица занесена в Красную книгу Украины, и за ее убийство предусмотрен большой штраф - 112 тыс. грн.

Кроме того, угроза для хищных птиц применения ядохимикатов в сельском хозяйстве остается актуальной и сегодня.

Где еще остались сапсаны в Украине?

Самая низкая численность сапсанов в Украине была в 1980-е годы - на всей украинской территории гнездились только 20-25 пар. Количество этих птиц у нас начало расти с 1990-х. По последним данным, в Украине гнездится примерно 120-130 пар сапсанов. Одна популяция создает гнезда в горной части Крыма - примерно до 100 пар, а вторая гнездится в Карпатском регионе, а также местами на Полесье.

На Крымском полуострове сапсаны гнездятся на скалах, а в Карпатском регионе - либо на скалах, либо на деревьях. Скорее всего, эти птицы создают гнезда и в больших городах на очень высоких зданиях, но пока, к сожалению, такие гнезда в Украине не нашли. Группировки сапсанов, которые гнездятся в городах, в частности, есть в Польше, Германии и США. В зимний период сапсаны нередко меняют поведение, покидают привычное для себя место пребывания и летят в большие города. Они с осторожностью относятся к людям, а города их привлекают тем, что там есть много голубей и других птиц, на которых они охотятся.

Почему эту птицу считают одним из символов Украины?

Во время охоты сапсан складывает крылья и падает с большой высоты на свою добычу, у него во время падения достаточно характерный силуэт, и есть гипотеза, что силуэт сапсана или другого сокола лежит в основе украинского трезубца.

То есть трезубец считают возможным изображением сокола, который падает вниз головой на свою добычу. Хотя существуют и другие гипотезы происхождения изображения украинского трезубца.

справка Максим Гаврилюк Орнитолог Орнитолог, учился в Черкасском национальном университете им. Б. Хмельницкого, а потом в этом вузе стал руководителем учебно-методического отдела. Сейчас занимает должность директора Учебно-научного института естественных и аграрных наук ЧНУ. Орнитолог является экспертом Природоохранной группы Украины и соучредителем Украинского центра исследований хищных птиц.

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