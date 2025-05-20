От Москвы хотят добиться возвращения всех детей, которых незаконно вывезли из Украины.

Двухпартийная группа сенаторов США представила резолюцию, согласно которой ни одно мирное соглашение с Российской Федерацией не может быть заключено без возвращения всех похищенных из Украины детей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, инициаторами резолюции являются республиканец Чак Грассли и демократ Эми Клобучар. Ее поддержали представители обеих партий - Роджер Уикер, Джонни Эрнст, Рик Скотт, Дик Дурбин и Джон Феттерман:

"Похищение детей - это не просто военное преступление. Это попытка стереть нашу идентичность, сломать будущее нации. Мы этого не позволим. Благодарен сенаторам за поддержку. Возвращение каждого ребенка - наш общий долг. И это условие завершения войны".

Россия похищает украинских детей

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Российская Федерация системно депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Речь идет как о сиротах, так и о детях, которые имеют родителей или опекунов. Многие из них были вывезены без согласия родственников или под прикрытием "эвакуации".

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Оккупанты часто скрывают истинные обстоятельства перемещения детей, меняют им гражданство, фамилии, а иногда - даже место жительства, чтобы сделать невозможным их возвращение.

Часть детей отдают в приемные семьи в России или отправляют в специализированные учреждения, где их подвергают идеологическому воздействию, в частности - навязывают пророссийскую идентичность и искажают факты о войне.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей.

Украина, вместе с международными организациями и волонтерами, ведет активную работу по поиску и возвращению похищенных детей. Впрочем, из-за отсутствия доступа к временно оккупированным территориям и закрытости российской системы, эта работа остается чрезвычайно сложной и опасной.

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