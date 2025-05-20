59% считают его недостаточно жестким в отношении Путина.

Поддержка Украины в американском обществе остается высокой, кроме того, граждане Соединенных Штатов Америки хотели бы видеть более жесткую политику в отношении России.

Об этом свидетельствуют данные опроса Гарвардского центра CAPS/Harris, который проводился в период с 14-15 мая. Согласно ему, 66% избирателей считают, что кремлевский правитель Путин "играет в игры и сводит США и Запад в тупик". В то же время 62% опрошенных верят в искреннее желание президента Украины прекратить войну.

62% избирателей поддерживают продолжение поставок оружия украинской армии и введение санкций против России (демократы: 71%; республиканцы: 59%; независимые: 56%).

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64% считают, что Украина должна получить от Америки прямые гарантии безопасности, если пойдет на уступки ради прекращения войны с Россией (большинство среди всех партий). 59% считают, что Трамп был недостаточно жестким в отношениях с Путиным и россиянами:

"Избиратели разделились 50 на 50 относительно того, довольны ли они переговорами Трампа между Украиной и Россией: 79% республиканцев довольны, а 76% демократов и 55% независимых не удовлетворены".

Трампа критикуют за мягкую позицию в отношении России

Как известно, президента США не впервые обвиняют в неоднозначном отношении к России и ее агрессии против Украины. Его заявления о войне в Украине вызвали беспокойство как у американских союзников, так и у политических оппонентов.

Несмотря на громкие обещания закончить войну, а если это не удастся - усилить санкционное давление на Москву, обещанные меры так и не были реализованы. Более того, Трамп не скрывает своего интереса к ведению бизнеса с Россией.

Отдельную волну критики вызвали его заявления о якобы ответственности Украины за начало полномасштабной войны, а также утверждения, что "Путин хочет мира".

Несмотря на то, что Путин отверг все его призывы прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, Трамп отказывается вводить новые санкции против России, а также продолжает утверждать, что кремлевский правитель стремится закончить войну.

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